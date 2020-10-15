Alişan ve Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı

Mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri Şubat ayında dünyaya gelecek.

2018 yılında hayatlarını birleştiren Alişan ve Buse Varol'un ilk çocukları Burak bebek geçtiğimiz yıl dünyaya gözlerini açmıştı.

Genç çift katıldıkları bir televizyon programında bu heyecanlı bekleyişte Şubat ayında kucaklarına alacakları bebeğin isminin ne olacağını hayranlarına duyurdu.

Alişan ve Buse Varol çifti dünyaya gelecek olan bebeklerinin ismini Eliz koyacaklarını canlı yayında açıkladılar.

ELİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Çiftin çocuklarına vermeyi düşündüğü Eliz isminin anlamı, bazı metinlerde “emir veren prenses” anlamında kullanılmaktadır. İsmin anlamı, güzel, zarif ve güçlü kadınları çağrıştırır.