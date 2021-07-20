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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tedavisi ve sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı

Ekranların sevilen yüzlerinden Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın tedavisi ve sağlık durumu ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte ünlü sunucunun yaptığı açıklamalar…

20 Temmuz 2021 Salı 04:59
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tedavisi ve sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı
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Televizyon dünyasının sevilen sunucu ve sanatçılarından olan Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın sağlık sorunları yaşaması sevenlerinde büyük üzüntüye yol açmıştı. Alişan ve eşi Buse Varol, Selçuk Tektaş’tan merakla iyi bir haber bekliyor. Hastanede tedavisi süren kardeşinin entübeden çıkmasını umut eden Alişan ve Buse Varol bunun için dua ediyor. Peki Selçuk Tektaş’ın sağlık durumunda son durum nedir?

Şuan için Selçuk Tektaş’ın hastanedeki tedavi süreci sürüyor. Doktorlardan henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgilere göre hastanın sağlık sorununun ciddiyetini koruyor.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Alişan’ın bu kötü durum ile beraber artık çok paylaşım yapmadığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının bu durumun etkisiyle beraber paylaşım yapmayı düşünmediği ifade ediliyor.

Selçuk Tektaş, Alişan’ın kardeşi olmasının yanı sıra aynı zamanda onun menajerliğini yapıyordu. Alişan, konu ile ilgili çok üzgün olduğunu ve herkesin duasına ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:59
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Anahtar Kelimeler:
Buse VarolSelçuk TektaşAlişan
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