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Alina Boz'dan üstsüz paylaşım!

Rus anne ve Türk babanın kızı olan Alina Boz, Maraşlı dizisindeki oyunculuğuyla kendinden sık sık söz ettiriyor. Güzel oyuncu, bu sefer verdiği bir pozla gündeme geldi. Boz, Instagram hesabında üstsüz olduğu bir fotoğrafı siyah beyaz olarak takipçileriyle paylaştı.

12 Şubat 2021 Cuma 21:11
Alina Boz'dan üstsüz paylaşım!
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14 Haziran 2998 yılında Rus bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Alina Boz, Maraşlı dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alıyor. ATV’nin en yeni dizisi olan Maraşlı’da Mahur karakterine hayat veren Boz, güzelliği ve dizideki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Maraşlı dizisinde başrolü, yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile paylaşıyorlar. Boz ve Deniz’in dizi için verdikleri pozlar büyük beğeni topluyor.

Instagram’da 3,3 milyon takipçisi bulunan Boz, üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı siyah beyaz bir şekilde paylaşan Boz’un üzerinde hiçbir şey yoktu. Altında pantolon ve ellerinde eldiven bulunan güzel oyuncunun bu fotoğrafı çok beğenildi. Hayranları tarafından binlerce güzel yorum yapıldı.

Daha önce de oyunculuk deneyimi olan Boz, Maraşlı dizisi ile esas popülerliğine kavuştu. Güzel oyuncu, daha önce de Şamdan dergisinin fotoğraf çekimlerindeki pozlarıyla da gündeme gelmişti.



Son Güncelleme: 12.02.2021 21:11
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Anahtar Kelimeler:
Alina BozBurak DenizMaraşlıATV
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