Alina Boz'dan samimi açıklamlar

Başarılı oyuncu Alina Boz pandemiden sonra plandalığı yaşantıyı InStyle Türkiye dergisine anlattı.

22 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu pandemi sonrasında seyahate çıkmak istediğini dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek istiyorum. Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu. Her zaman istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız olduğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşünüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde ilk yapacağım şey, görmeyi ertelediğim yerlere gitmek olacak”

Röportaj sırasında başarılı oyuncuya “Birine aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız*” sorusu yöneltildi. Güzel oyuncu bu sorunun karşısında aşkın tarifinin zor olduğunu dile getirdi. Verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

“Aşk tarif edilmesi çok zor bir duygu. Hatta birçok duygunun karışımı. Hayatında edindiğin deneyimlerle birlikte insandaki tanımı da hep değişiyor. Hiç olmadığını sandığın kadar mutlu ve huzurlu hissetme hali genel bir aşk tanımı olabilir benim için. Ama aslında tarif edilemeyecek kadar karışık, bir o kadar da kişisel bir duygu.”

Alina Boz, Sezen Aksu’nun oğlu olan Mithat Can Özer’le iki buçuk senedir beraber.