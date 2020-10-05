Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı! İşte son durumu

Kusma ve hıçkırık şikayetleriyle yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli bugün yoğun bakımdan çıktı. Tedavi gördüğü hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi ünlü oyuncunun son durumuna ilişkin yazılı açıklama paylaştı.

‘’Tedavi serviste odada edecek.’’

Çağavi, Sürmeli’nin 27 Eylül günü hastanenin acil servisine başvurduğunu söyleyerek yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiğinin tespit edilip ameliyata alındığını aktardı.

Çağavi, ameliyat sonrasında yoğun bakımda tedaviye alınan sanatçının kafa kemiği defektinin 2 Ekim Cuma günü operasyonla giderildiğini belirtti. Doç. Dr. Çağavi, Ali Sürmeli’nin tedavisinin odada devam edeceğini söyleyerek ‘’Kendisine acil şifalar diliyoruz.’’ diye konuştu.

Beyin kanaması geçirmişti

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Ali Sürmeli beyin kanaması geçirmişti. Sürmeli’nin hastaneye kaldırıldığını duyan oyuncu arkadaşları Mahsun Kırmızıgül ve Oktay Kaynarca ise hastaneye gelerek ünlü oyuncuya destek olmuştu.