İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Ali Sunal'dan sevenlerine kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sağlık durumu ağırlaşan Ali Sunal'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

20 Mart 2021 Cumartesi 13:40
Ali Sunal'dan sevenlerine kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Takip Et:

Yaklaşık 20 gün önce kızı Nova'yı kucağına alan çiçeği bununda anne Ezo Sunal'ın koronavirüsü olduğu ve tedavisinin evde yapıldığı haberi gelmişti. Kısa bir süre sonra da abisi Ali Sunal'ın koronavirüs olduğu öğrenilmişti.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından bir olan Kemal Sunal'ın yine kendisi gibi oyundu olan oğlu Ali Sunal’ın koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra onunda tedavisine evde başlanılmıştı. Sağlık durumu kötüye giden Ali Sunal'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ali Sunal'ın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken Sunal ailesinden gelen son haberler sevenleri ve hayranlarını epey üzdü.

İkinci kez baba olmak için gün sayan Ali Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesinin de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.



Son Güncelleme: 20.03.2021 13:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ali SunalKoronavirüsHastaneSağlık Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?
Yağmur Sarnıç Seren Serengil olayı nedir? Yağmur Sarıç kimdir?
Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?
Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zerrin Özer’e ne zaman, kim tecavüz etti? Ümit Güner kimdir, yaşıyor mu?
Zerrin Özer’e ne zaman, kim tecavüz etti? Ümit Güner kimdir, yaşıyor mu?
Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!
Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!

Popüler Haberler

Konuşanlar 2. sezon 13. bölüm yeni fragmanı
Kahve falında diz çökmüş biri görmenin anlamı nedir? Falda diz çökmüş biri görmenin anlamı ve yorumu
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2021 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - GB Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2021
Hindistan yaşam şartları nasıl? 2021 Hindistan asgari ücretleri
Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
20 Mart 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig 20 Mart 2021 Cumartesi maç programı
TV yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Xiaomi MIUI 12 reklamlar nasıl kapatılır? Xiaomi MIUI 12 reklam kapatma işlemleri
Benim Adım Melek yeni sezonda Nizam Namidar olmayacak mı? Cumali karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Payitaht Abdülhamid'e katılan Alara Turan Kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?
Akrep dizisinde Berna karakterine Başak Daşman hayat veriyor
Öğrenci Belediye bursu nedir? Belediye burslarına nasıl başvuru yapılır? 2021
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2021 EYT emeklilik
İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldık? İstanbul sözleşmesi nedir? Türkiye İstanbul sözleşmesinden ayrıldı, ne değişecek?
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 20 Mart 2021 Cumartesi
2021 Peugeot 308 tasarım ve teknik özellikleri
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 20 Mart Cumartesi
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.