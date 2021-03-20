Ali Sunal'dan sevenlerine kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Yaklaşık 20 gün önce kızı Nova'yı kucağına alan çiçeği bununda anne Ezo Sunal'ın koronavirüsü olduğu ve tedavisinin evde yapıldığı haberi gelmişti. Kısa bir süre sonra da abisi Ali Sunal'ın koronavirüs olduğu öğrenilmişti.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından bir olan Kemal Sunal'ın yine kendisi gibi oyundu olan oğlu Ali Sunal’ın koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra onunda tedavisine evde başlanılmıştı.kötüye giden Ali Sunal'ınye kaldırıldığı bildirildi. Ali Sunal'ın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken Sunal ailesinden gelen son haberler sevenleri ve hayranlarını epey üzdü.

İkinci kez baba olmak için gün sayan Ali Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesinin de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.