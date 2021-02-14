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Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade çiftinden ikinci bebek müjdesi!

2018 yılında nikâh masasına oturan Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti, sosyal medya hesaplarından ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.

14 Şubat 2021 Pazar 16:58
Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade çiftinden ikinci bebek müjdesi!
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Usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikâh masasına oturan Sunal, ilk çocuğu Narin’i 2019 yılında kucağına almıştı.

2 yıldır evliliklerini sürdüren çift, İstanbul’daki kar yağışı sonrası hep birlikte sokağa çıktı. Keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten Nazlı Kurbanzade, eşi ve kızıyla el ele yürürken çekilen pozunu paylaşarak müjdeyi verdi.

‘’Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz’’

Beyaza bürünen sokakta el ele pozlarını yayınlayan Kurbanzade, paylaşımına ‘’Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz’’ notunu ekleyerek ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Aynı kareyi kendi hesabında yayınlayan Ali Sunal’a takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
Ali SunalNazlı KurbanzadeIkinci Bebek
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