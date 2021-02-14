Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade çiftinden ikinci bebek müjdesi!

Usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikâh masasına oturan Sunal, ilk çocuğu Narin’i 2019 yılında kucağına almıştı.
‘’Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz’’
Beyaza bürünen sokakta el ele pozlarını yayınlayan Kurbanzade, paylaşımına ‘’Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz’’ notunu ekleyerek ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Aynı kareyi kendi hesabında yayınlayan Ali Sunal’a takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.
Son Güncelleme: 14.02.2021 16:58