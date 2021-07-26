Ali Özbir’den eşi Esra Erol’a büyük rest! Özbir çiftine neler oluyor?

ATV’nin sevilen yüzü Esra Erol gündüz kuşağında Müge Anlı’nın programına benzer bir içerikle ekran karşısına geliyor. Programın konsepti gereği Müge Anlı’ya rakip olan sunucu programın final yapmasıyla kısa bir ara verdi.

Evlilik programları kaldırılınca Reality Show’a geçti

Bir dönem evlilik programlarını sunan Esra Erol, bu programların kaldırılmasının ardından Reality Show ile farklı bir konsepti geçiş yaptı. Esra Erol bu programda birçok ailenin sıkıntılarına çözüyor, kayıpları buluyor.

Ailesini ihmal etmedi

Yoğun tempolu çalışma hayatının arasında ailesini de ihmal etmeyen Esra Erol, çocukları ve eşiyle sık sık paylaşımlarda bulundu. Eşi Ali Özbir ile yaptığı paylaşımlar takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Esra Erol ile Ali Özbir atışmalara devam ediyor

Esra Erol’un eşi Ali Özbir de sosyal medyada en çok merak edilen ünlülerden biri haline geldi. Çiftin tatlı atışmaları sosyal medyada gündem oldu.

Ali Özbir rest çekti

Daha önce de Esra Erol ile Ali Özbir’in sataşmaları takipçilerin dikkatini çekmişti. Bu kez Ali Özbir, fotoğrafın altına “Esra Erol kıskansa da ben yine de koyarım” yazısını yazarak paylaşımda bulundu. Esra Erol eşinin bu paylaşımına herhangi bir yorum yazmadı.

