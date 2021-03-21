Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar

Ali Çatalbaş, 17 Kasım 1963’da İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü tamamlamıştır. Çatalbaş, 1987 yılında Ferhan Şensoy'un 'Nöbetçi Tiyatro'sunda tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. 1989 yılında “Ortaoyuncular” tiyatrosunda “İstanbul’u Satıyorum” adlı oyunda önemli görevlerde yer aldı. Münir Özkul, Erol Günaydın gibi ustalarla aynı sahneyi paylaştı.
“Ortaoyuncular” tiyatrosunda “İşsizler Cennete Gider“ , “Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği“ ve “Masal Müfettişi“ adlı oyunlarda yer aldı. Şu an hala “Ortaoyuncular” tiyatrosunda görev yapmaktadır.
2004’de yapımcılığını Sinan Çetin’in yaptığı, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı “Pardon” filminde Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Bülent Kayabaş, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Şahnaz Çakıralp, Sermiyan Midyat, Hakan Bilgin ile birlikte oynadı.
2014 senesinde başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve İbrahim Çelikkol’un oynadığı “Kod Adı Reaksiyon” dizisinde oynadı.
11 Mart 2016 tarihinde yayına giren ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı “Kolpaçino 3. Devre” adlı sinema filminde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ferdi Akanur ile birlikte rol aldı.
Yer aldığı yapımlar
Tiyatro oyunları
İşsizler Cennete Gider
Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği
Masal Müfettişi
Ruhundan Tramvay Gecen Adam
Boşgezen ve Kalfası
Kötü Çocuk (Tek Kişilik Oyun)
Kiralık Oyun
Beni Ben mi Delirttim?
Uzun Donlu Kişot
Kahraman Osman
Kökü Bitti Zıkkım Zulada
Fişne Pahçesu
Çok Tuhaf Soruşturma
Haldun Taner Kabare
Kırkambar Gece Tiyatrosu
Seyircili Seyir Defteri
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
Yorgun Matador
1988 - İstanbul’u Satıyorum – Ortaoyuncular
Filmler ve Diziler
2014 - Kolpaçino 3. Devre (Tayfun) (Sinema Filmi)
2014 - Kod Adı Reaksiyon (TV Dizisi)
2012 - Küçük Hesaplar (Cem) (TV Dizisi)
2011 - Kolpaçino: Bomba (Tayfun) (Sinema Filmi)
2011 - Devrimden Sonra (Dişçi) (Sinema Filmi)
2009 - Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Tayfun) (Sinema Filmi)
2008 - Destere (Yüzbaşı Hakan) (Sinema Filmi)
2007 - Kısmetim Otel (TV Dizisi)
2007 - Fedai (Bekir) (TV Dizisi)
2005 - Sen misin Değil misin? (Seyfi) (TV Dizisi)
2005 - Savcının Karısı (İbrahim) (TV Dizisi)
2004 - Tarçın Konuştu (TV Dizisi)
2004 - Pardon (Aydın Diktepe) (Sinema Filmi)
2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi)
2001 - Son (Oyuncu) (Sinema Filmi)
1998 - Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi)
1987 - On Kadın (Sinema Filmi)