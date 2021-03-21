Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar

Ali Çatalbaş, 17 Kasım 1963’da İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü tamamlamıştır. Çatalbaş, 1987 yılında Ferhan Şensoy'un 'Nöbetçi Tiyatro'sunda tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. 1989 yılında “Ortaoyuncular” tiyatrosunda “İstanbul’u Satıyorum” adlı oyunda önemli görevlerde yer aldı. Münir Özkul, Erol Günaydın gibi ustalarla aynı sahneyi paylaştı.

“Ortaoyuncular” tiyatrosunda “İşsizler Cennete Gider“ , “Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği“ ve “Masal Müfettişi“ adlı oyunlarda yer aldı. Şu an hala “Ortaoyuncular” tiyatrosunda görev yapmaktadır.

2004’de yapımcılığını Sinan Çetin’in yaptığı, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı “Pardon” filminde Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Bülent Kayabaş, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Şahnaz Çakıralp, Sermiyan Midyat, Hakan Bilgin ile birlikte oynadı.

2014 senesinde başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve İbrahim Çelikkol’un oynadığı “Kod Adı Reaksiyon” dizisinde oynadı.

11 Mart 2016 tarihinde yayına giren ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı “Kolpaçino 3. Devre” adlı sinema filminde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ferdi Akanur ile birlikte rol aldı.

Yer aldığı yapımlar

Tiyatro oyunları

İşsizler Cennete Gider

Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği

Masal Müfettişi

Ruhundan Tramvay Gecen Adam

Boşgezen ve Kalfası

Kötü Çocuk (Tek Kişilik Oyun)

Kiralık Oyun

Beni Ben mi Delirttim?

Uzun Donlu Kişot

Kahraman Osman

Kökü Bitti Zıkkım Zulada

Fişne Pahçesu

Çok Tuhaf Soruşturma

Haldun Taner Kabare

Kırkambar Gece Tiyatrosu

Seyircili Seyir Defteri

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

Yorgun Matador

1988 - İstanbul’u Satıyorum – Ortaoyuncular

Filmler ve Diziler

2014 - Kolpaçino 3. Devre (Tayfun) (Sinema Filmi)

2014 - Kod Adı Reaksiyon (TV Dizisi)

2012 - Küçük Hesaplar (Cem) (TV Dizisi)

2011 - Kolpaçino: Bomba (Tayfun) (Sinema Filmi)

2011 - Devrimden Sonra (Dişçi) (Sinema Filmi)

2009 - Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Tayfun) (Sinema Filmi)

2008 - Destere (Yüzbaşı Hakan) (Sinema Filmi)

2007 - Kısmetim Otel (TV Dizisi)

2007 - Fedai (Bekir) (TV Dizisi)

2005 - Sen misin Değil misin? (Seyfi) (TV Dizisi)

2005 - Savcının Karısı (İbrahim) (TV Dizisi)

2004 - Tarçın Konuştu (TV Dizisi)

2004 - Pardon (Aydın Diktepe) (Sinema Filmi)

2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi)

2001 - Son (Oyuncu) (Sinema Filmi)

1998 - Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi)

1987 - On Kadın (Sinema Filmi)