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Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar

Ali Çatalbaş kimdir? Hayatı, yer aldığı yapımlar ve daha fazlası haberimizde…

21 Mart 2021 Pazar 21:34
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
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Ali Çatalbaş, 17 Kasım 1963’da İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü tamamlamıştır. Çatalbaş, 1987 yılında Ferhan Şensoy'un 'Nöbetçi Tiyatro'sunda tiyatro oyunculuğu yapmaya başladı. 1989 yılında “Ortaoyuncular” tiyatrosunda “İstanbul’u Satıyorum” adlı oyunda önemli görevlerde yer aldı. Münir Özkul, Erol Günaydın gibi ustalarla aynı sahneyi paylaştı.

“Ortaoyuncular” tiyatrosunda “İşsizler Cennete Gider“ , “Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği“ ve “Masal Müfettişi“ adlı oyunlarda yer aldı. Şu an hala “Ortaoyuncular” tiyatrosunda görev yapmaktadır.

2004’de yapımcılığını Sinan Çetin’in yaptığı, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı “Pardon” filminde Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Bülent Kayabaş, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Şahnaz Çakıralp, Sermiyan Midyat, Hakan Bilgin ile birlikte oynadı.

2014 senesinde başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve İbrahim Çelikkol’un oynadığı “Kod Adı Reaksiyon” dizisinde oynadı.

11 Mart 2016 tarihinde yayına giren ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı “Kolpaçino 3. Devre” adlı sinema filminde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ferdi Akanur ile birlikte rol aldı.

Yer aldığı yapımlar

Tiyatro oyunları 

İşsizler Cennete Gider 

Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği 

Masal Müfettişi 

Ruhundan Tramvay Gecen Adam 

Boşgezen ve Kalfası 

Kötü Çocuk (Tek Kişilik Oyun) 

Kiralık Oyun 

Beni Ben mi Delirttim? 

Uzun Donlu Kişot 

Kahraman Osman 

Kökü Bitti Zıkkım Zulada 

Fişne Pahçesu 

Çok Tuhaf Soruşturma 

Haldun Taner Kabare 

Kırkambar Gece Tiyatrosu 

Seyircili Seyir Defteri 

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 

Yorgun Matador 

1988 - İstanbul’u Satıyorum – Ortaoyuncular 

Filmler ve Diziler 

2014 - Kolpaçino 3. Devre (Tayfun) (Sinema Filmi) 

2014 - Kod Adı Reaksiyon (TV Dizisi) 

2012 - Küçük Hesaplar (Cem) (TV Dizisi) 

2011 - Kolpaçino: Bomba (Tayfun) (Sinema Filmi) 

2011 - Devrimden Sonra (Dişçi) (Sinema Filmi) 

2009 - Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Tayfun) (Sinema Filmi) 

2008 - Destere (Yüzbaşı Hakan) (Sinema Filmi) 

2007 - Kısmetim Otel (TV Dizisi) 

2007 - Fedai (Bekir) (TV Dizisi) 

2005 - Sen misin Değil misin? (Seyfi) (TV Dizisi) 

2005 - Savcının Karısı (İbrahim) (TV Dizisi) 

2004 - Tarçın Konuştu (TV Dizisi) 

2004 - Pardon (Aydın Diktepe) (Sinema Filmi) 

2003 - Hayat A.Ş. (TV Dizisi) 

2001 - Son (Oyuncu) (Sinema Filmi) 

1998 - Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi) 

1987 - On Kadın (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 21.03.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Ali ÇatalbaşKolpaçino
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