Ali Atay'ın 'çok mutluyum' paylaşımı Hazal Kaya hamile mi dedirtti!

Uzun bir süre birlikte olan ve 2019 yılında hayatlarını birleştiren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, aynı yıl içinde Fikret Ali'yi kucaklarına aldı. İki ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Fikret Ali'nin 2. yaş gününü kutladı.

Magazin dünyasından ve göz önünden uzak mutlu bir evlilik sürdüren Ali Atay ve Hazal Kaya çiftinden herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden 'Çok mutluyum lan' paylaşımını yapan Ali Atay'ın bu mesajını görenler hemen "Hazal Kaya hamile mi?" sorusunu gündeme getirdi. Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Hazal Kaya ise paylaşımın altına kalp emojisi bıraktı.

45 yaşındaki Ali Atay ile 31 yaşındaki Hazal Kaya'nın Fikret Ali'ye kardeş yapacakları ve ikinci kez anne- baba olacağı düşüncesi hayranlarını şimdiden heyecanlandırırken ünlü çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İşte o paylaşım: