Algı Eke'den gündemi sarsacak yasak aşk itirafı!

Kendisi gibi oyuncu olan İnan Ulaş Torun’la 2017 yılının haziran ayında evlilik dünyasına giren Algı Eke, geçtiğimiz yılın içerisinde eşinden boşanması ile gündemde yer almıştı. Resmi boşanmanın ardından ilişkilerine ikinci bir şansı tanımaya karar veren çift, ilişkiyi yürütememiş ve tamamen iletişimi kopartmışlardı.

Özel hayatı ile uzun bir zaman isminden sık sık söz ettiren oyuncu Algı Eke, geçtiğimiz günler içerisinde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınladığı programa katıldı. Eke, programda herkesi şaşırtan itirafların altına imzasını attı.

Yasak aşk itirafı

Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım.

Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum.

Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz." İfadelerini kullandı. Güzel oyuncudan gelen bu itiraf sonrasında magazin gündemi sallandı.