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Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis ve para cezası!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin ocak ayında İstanbul Havalimanı’nda görevli bir güvenlik görevlisine hakaret ederek tehditler savurması sonrası açılan davada 5 ay hapis cezası ve 7 bin 80 lira adli para cezası kararı verildi.

17 Aralık 2021 Cuma 14:01
Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis ve para cezası!
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Geçtiğimiz yıl Ocak ayından İtalya'nın Milano kenti yolculuğu için İstanbul Havalimanı'na giden ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, iddialara göre bir yolcu ile tartışma yaşadı. Tilki, tartışma sırasında araya giren özel güvenlik görevlisine de hakaretlerde bulundu.

Olaydan hemen sonra Havalimanı'ndan özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Neslihan Ö., ünlü şarkıcıyı şikayet etti. Yapılan şikayetten sonra polis merkezine ifade veren Tilki, uçuşunu iptal etti ve havalimanından ayrılarak evine geri döndü.

Güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, yalanan olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve Aleyna Tilki hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame hazırlandı ve dava açıldı.

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen karar duruşmasına taraf avukatları katılırken sanık olarak davada yer alan Aleyna Tilki'nin üzerine atılı suçları işlediği sabit görüldü ve ünlü şarkıcı 5 ay hapis cezası ile birlikte 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.


Son Güncelleme: 17.12.2021 14:01
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