Aleyna Tilki'nin reklam ücreti dudak uçuklattı

25 Nisan 2021 Pazar 20:05
2016 yılında çıkardığı Cevapsın Çınlama adlı şarkıyla hayatlarımıza giren Aleyna Tilki
, zamanlar kariyer merdivenlerini tırmanmaya başladı. yıllar içerisinde ününe ün katan Tilki’ye şimdi de servet değerinde reklam ücret
i teklif edildi. 2o yaşındaki Aleyna Tilki, bir meyve suyu reklamı
için imza attı. Aleyna Tilki, daha öncesinde Jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçmiş bu reklamlardan da oldukça yüklü paralar kazanmıştı. Hürriyet'in haberine göre, şarkıcı bir yıllık anlaşma yaptığı markadan 1 milyon 700 bin TL alacak.
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:05
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