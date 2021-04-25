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Aleyna Tilki'nin reklam ücreti dudak uçuklattı

Şu aralar yeni şarkı çıkarmasıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, şimdi de rol alacağı meyve suyu reklamından alacağı para ile konuşuluyor.

25 Nisan 2021 Pazar 20:05
Aleyna Tilki'nin reklam ücreti dudak uçuklattı
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2016 yılında çıkardığı Cevapsın Çınlama adlı şarkıyla hayatlarımıza giren Aleyna Tilki, zamanlar kariyer merdivenlerini tırmanmaya başladı. yıllar içerisinde ününe ün katan Tilki’ye şimdi de servet değerinde reklam ücreti teklif edildi. 2o yaşındaki Aleyna Tilki, bir meyve suyu reklamı için imza attı. Aleyna Tilki, daha öncesinde Jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçmiş bu reklamlardan da oldukça yüklü paralar kazanmıştı. Hürriyet'in haberine göre, şarkıcı bir yıllık anlaşma yaptığı markadan 1 milyon 700 bin TL alacak.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiMeyve Suyu Reklamıücret
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