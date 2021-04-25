Aleyna Tilki'nin reklam ücreti dudak uçuklattı

2016 yılında çıkardığı Cevapsın Çınlama adlı şarkıyla hayatlarımıza giren, zamanlar kariyer merdivenlerini tırmanmaya başladı. yıllar içerisinde ününe ün katan Tilki’ye şimdi de servet değerinde reklami teklif edildi. 2o yaşındaki Aleyna Tilki, biriçin imza attı. Aleyna Tilki, daha öncesinde Jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçmiş bu reklamlardan da oldukça yüklü paralar kazanmıştı. Hürriyet'in haberine göre, şarkıcı bir yıllık anlaşma yaptığı markadan 1 milyon 700 bin TL alacak.