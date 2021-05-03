Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç hareketler

Genç şarkıcı Aleyna Tilki gündemden düşmezken, annesi Havva Öztel de sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Önceki gün Orhan Gencebay’ın bir şarkısını seslendiren Öztel, bu kez de Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı.

Şarkıcı mı oluyor?

Takipçilerinden gelen ‘’Müzik dünyasına adım atmayı düşünüyor musunuz?’’ sorusunu yanıtlayan Öztel, çocukları için sürpriz bir şey hazırlığında olduğunu açıkladı. Bir diğer takipçisinin ‘’Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?’’ sorusuna ise kızının popüler olduğunu ve bu nedenle aile olarak kendilerinin de popüler olduğunu söyledi.

Kendisini öptü

Vurdumduymaz halleriyle dikkat çeken Öztel, kendine çok güvendiğini belirterek kendisine sarılıp öptü. Öztel’in bu hareketi takipçilerinden ‘’Kendini beğenmişin tekisin’’ yorumunu aldı.