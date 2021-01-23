Aleyna Tilki'nin Ankara havası videosu sosyal medyayı salladı

Exxen platformunda yayınlanan ‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisinde rol alan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Ankara havası oynadı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aleyna Tilki, dizi setinde eğlenceli bir anını takipçileriyle paylaştı. Genç popçu, rol arkadaşlarıyla birlikte Ankara havası oynarken çekilen videosunu yayınlayarak, ‘’Set arası Ankara havası mı? Birkaç saat dursun sileceğim’’ notunu ekledi.

Tilki’nin paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

İşte o anlar: