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Aleyna Tilki, Tarkan ve Ajda Pekkan'ı örnek göstererek reklam teklifini reddetti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, gelen reklam teklifini Tarkan ve Ajda Pekkan'ı örnek göstererek reddetti.

22 Ocak 2021 Cuma 23:31
Aleyna Tilki, Tarkan ve Ajda Pekkan'ı örnek göstererek reklam teklifini reddetti.
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Genç yıldız Aleyna Tilki, bugünlerde Acun Ilıcalı2nın Exxen platformunda İşte Benim Masalım adlı dizide oyunculuk yapıyor. Açıklamalarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki, şimdide tartışılacak bir olay ile gündem oldu. Yıldız şarkıcı, reklam teklifine Tarkan ve Ajda Pekkan’ı önek göstererek geri çevirdi.

Aleyna Tilki’nin gözü yükseklerde

Aleyna Tilki, bir parfüm şirketinden gelen reklam teklifini ‘Birgün Tarkan ve Ajda Pekkan parfüm reklamında oynarlarsa o zaman kabul ederim’ sözlerini söyledi. Bu sözler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
TarkanAjda PekkanAleyna Tilki
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