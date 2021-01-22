Aleyna Tilki, Tarkan ve Ajda Pekkan'ı örnek göstererek reklam teklifini reddetti.

Aleyna Tilki’nin gözü yükseklerde

Genç yıldız, bugünlerde Acun Ilıcalı2nın Exxen platformunda İşte Benim Masalım adlı dizide oyunculuk yapıyor. Açıklamalarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki, şimdide tartışılacak bir olay ile gündem oldu. Yıldız şarkıcı, reklam teklifineve’ı önek göstererek geri çevirdi.

Aleyna Tilki, bir parfüm şirketinden gelen reklam teklifini ‘Birgün Tarkan ve Ajda Pekkan parfüm reklamında oynarlarsa o zaman kabul ederim’ sözlerini söyledi. Bu sözler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.