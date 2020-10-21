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Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi

20 yaşındaki genç yıldız Aleyna Tilki, Emirgan'da bir mekanda otururken sigara içerken görüntülendi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:43
Aleyna Tilki sigara içerken görüntülendi
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Her hareketi olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin sigara kullandığı ortaya çıktı. Emirgan’da bir mekandan çıkarken görüntülenen Tilki, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Peş peşe sigara yaktı

20 yaşındaki genç yıldız yemek yedikten sonra üst üste sigara içerken objektiflere yansıdı. İlk kez sigara içtiği görülen şarkıcı, bu konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.


İşini intenet üzerinden yürütüyor

İş için Londra’ya gitmesi gereken ancak salgın nedeniyle uçuşların yasaklandığını söyleyen Aleyna Tilki, Londra’da ikinci dalga başladığı için uçuşunun iptal olduğunu ancak çalışmalarını bilgisayar üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi.



Son Güncelleme: 21.10.2020 22:43
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiSigara
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