Aleyna Tilki, Şahin Akdemir'in anısına yardım konseri düzenledi

Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki, Antalya’da başlayan yangın sırasında yaşamını yitiren Şahin Akdemir adına hatıra ormanı kurmak için bir bağış konseri düzenledi. Tilki, ‘’Turkcell Yıldızlı Geceler’’ etkinliği kapsamında Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde sevenleri ile buluştu. Güzel şarkıcı konserden elde edilen gelirin hatıra ormanının kurulmasında kullanılacağını ifade etti.
Yeni klibini ülkedeki birçok yeri etkisi altına alan yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini söyleyen Aleyna Tilki bu zor günlerde bu tür şeyler yapmamanın en doğrusu olacağını düşündüğünü söyledi ve en kısa zamanda yaşanan bu yangınların sona ermesini diledi.
Son Güncelleme: 03.08.2021 12:12