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Aleyna Tilki, Şahin Akdemir'in anısına yardım konseri düzenledi

Genç pop yıldızı Aleyna Tilki, Antalya’daki yangını söndürmek için uğraşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in anısına yardım konseri düzenledi. İşte detaylar…

03 Ağustos 2021 Salı 12:12
Aleyna Tilki, Şahin Akdemir'in anısına yardım konseri düzenledi
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Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki, Antalya’da başlayan yangın sırasında yaşamını yitiren Şahin Akdemir adına hatıra ormanı kurmak için bir bağış konseri düzenledi. Tilki, ‘’Turkcell Yıldızlı Geceler’’ etkinliği kapsamında Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde sevenleri ile buluştu. Güzel şarkıcı konserden elde edilen gelirin hatıra ormanının kurulmasında kullanılacağını ifade etti.

Aleyna Tilki konser öncesinde hazırlıkları sürdürürken diğer yandan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Genç sanatçı bu konserin diğer konserlerden farklı olduğunu ve anlam olarak o konserlerden daha önemli olduğunu belirtti.

Yeni klibini ülkedeki birçok yeri etkisi altına alan yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini söyleyen Aleyna Tilki bu zor günlerde bu tür şeyler yapmamanın en doğrusu olacağını düşündüğünü söyledi ve en kısa zamanda yaşanan bu yangınların sona ermesini diledi.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:12
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiAntalyaŞahin AkdemirYangın
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