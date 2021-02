Aleyna Tilki Retrograde Türkçe çeviri şarkı sözleri ft Dua Lipa, Diplo

Dünyaca ünlü isimler arasında yer alan Dua Lipa ve Diplo ile ‘Retrograde’ adlı şarkısı ile dünya gündemine bir anda oturan Tilki’nin şarkısı dijital platformlarda ilk sırada yer alırken şarkı sözünü merak eden kişiler aramaya koyuldu. İşte Aleyna Tilki’nin yeni şarkısının sözleri





Aleyna Tilki Retrograde şarkı sözleri

Every night I prayed for, prayed for clarity

All while you were lying right there next to me

You barely even noticed, I was losing sleep

You barely even noticed you were losing me

Don't say *** to me

Don't say a word to me

Don't ask me to change

Don't want your heart to break

Words don't hurt no more

I heard it all before

Don't ask me to change

Don't want your heart to break

Don't want your heart to break

Don't want your heart to break

Ain't goin' backwards now

Ain't goin' backwards now

Ain't doin' retrograde

Ain't doin' retrograde?

Ain't goin' backwards now

Ain't goin' backwards now

Ain't doin' retrograde

Is it just that you're so damn oblivious?

Or is it just that you don't talk me, serious?

Counting my excuses more than millions

Boy, I'm done with it, done with it, done with it

I don't even know what I'm doing here

Don't say *** to me

Don't say a word to me

Don't ask me to change

Don't want your heart to break

Words don't hurt no more

I heard it all before

Don't ask me to change (Oh)

Don't want your heart to break (Oh)

Don't want your heart to break

Don't want your heart to break

Ain't goin' backwards now

Ain't goin' backwards now

Ain't doin' retrograde

Ain't doin' retrograde

Ain't goin' backwards now

Ain't goin' backwards now

Ain't doin' retrograde

Ain't goin' backwards now

Ain't doin' retrograde

Aleyna Tilki Türkçe şarkı çeviri sözleri

Her gece dua ettim, açıklık için dua ettim

Sen tam yanımda yatarken

Uykusuz olduğumu fark etmedin bile

Beni kaybettiğini bile fark etmedin

Bana bir *** söyleme

Bana tek kelime etme

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kelimeler artık acıtmıyor

Hepsini daha önce duydum

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Şimdi geriye gitme

Şimdi geriye gitme

Retrograd yok

Retrograd yapmıyorum

Şimdi geriye gitme

Şimdi geriye gitme

Sadece bu kadar habersiz misin?

Yoksa beni ciddiye almıyor musun?

Bahanelerim milyondan fazla

Oğlum, işim bitti, işim bitti, işim bitti

Burada ne yaptığımı bile bilmiyorum

Bana bir *** söyleme

Bana tek kelime etme

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kelimeler artık acıtmıyor

Hepsini daha önce duydum

Bana değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum