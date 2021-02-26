Aleyna Tilki Retrograde şarkısı Türkçe çevirisi ve sözleri

Küçük yaşlarda popüler olarak karşımıza çıkan ve birçok sanatçının önüne geçmeyi başaran Aleyne Tilki yeni çıkardığı şarkılarıyla Türkiye'de beğenilerek dinlenmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü isimler ile çıkarılan ingilizce şarkı ile gündeme gelen Tilki 'Retrograde' şarkısı dijital platfromlarda ilk sırada yer aldı. İşte Aleyna Tİlki'nin merak edilen Retrograde şarkısı Türkçe çeviri sözleri
Aleyna Tilki Retrograde Türkçe sözleri çeviri
Her gece dua ettim, açıklık için dua ettim
Sen tam yanımda yatarken
Uykusuz olduğumu fark etmedin bile
Beni kaybettiğini bile fark etmedin
Bana bir bok söyleme
Bana tek kelime etme
Benden değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kelimeler artık acıtmıyor
Hepsini daha önce duydum
Benden değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Şimdi geriye gitme
Retrograd yok
Retrograd yapmıyorum
Şimdi geriye gitme
Şimdi geriye gitme
Sadece bu kadar habersiz misin?
Yoksa beni ciddiye almıyor musun?
Bahanelerim milyondan fazla
Oğlum, işim bitti, işim bitti, işim bitti
Burada ne yaptığımı bile bilmiyorum
Bana bir bok söyleme
Bana tek kelime etme
Benden değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kelimeler artık acıtmıyor
Hepsini daha önce duydum
Bana değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum