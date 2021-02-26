Aleyna Tilki Retrograde şarkısı Türkçe çevirisi ve sözleri

Küçük yaşlarda popüler olarak karşımıza çıkan ve birçok sanatçının önüne geçmeyi başaran Aleyne Tilki yeni çıkardığı şarkılarıyla Türkiye'de beğenilerek dinlenmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü isimler ile çıkarılan ingilizce şarkı ile gündeme gelen Tilki 'Retrograde' şarkısı dijital platfromlarda ilk sırada yer aldı. İşte Aleyna Tİlki'nin merak edilen Retrograde şarkısı Türkçe çeviri sözleri

Aleyna Tilki Retrograde Türkçe sözleri çeviri

Her gece dua ettim, açıklık için dua ettim

Sen tam yanımda yatarken

Uykusuz olduğumu fark etmedin bile

Beni kaybettiğini bile fark etmedin

Bana bir bok söyleme

Bana tek kelime etme

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kelimeler artık acıtmıyor

Hepsini daha önce duydum

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Şimdi geriye gitme

Şimdi geriye gitme

Retrograd yok

Retrograd yapmıyorum

Şimdi geriye gitme

Şimdi geriye gitme

Sadece bu kadar habersiz misin?

Yoksa beni ciddiye almıyor musun?

Bahanelerim milyondan fazla

Oğlum, işim bitti, işim bitti, işim bitti

Burada ne yaptığımı bile bilmiyorum

Bana bir bok söyleme

Bana tek kelime etme

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kelimeler artık acıtmıyor

Hepsini daha önce duydum

Bana değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum



