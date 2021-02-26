İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Aleyna Tilki Retrograde şarkısı söz müzik kime ait?

Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Aleyna Tilki yeni şarkısı ile dinleyenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen şarkıcı şuana kadar yaptığı tüm projelerde beğeni topladı. Şarkıcının dinleyenleri ise yeni "Retrograde" adlı şarkıyı merakla bekliyor. Şarkının sözlerini ve ve söz müziğin kime ait olduğunu merak edenler için haberimizde yer verdik.

26 Şubat 2021 Cuma 14:00
Aleyna Tilki Retrograde şarkısı söz müzik kime ait?
Takip Et:

Neredeyse her açıklamasında dünyaca ünlü bir star olmak istediğini dile getiren şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısını İngilizce olarak ve “Retrograde” adıyla çıkardı. Şarkı Dua Lipa imzalı. Aleyna Tilki’nin yeni İngilizce şarkısı sosyal medyada eleştiriler aldı.

2019 senesinde dünyanı en büyük müzik şirketlerinden biri olan Waner Music ile anlaşan Aleyna Tilki, dünya çapında şarkılar çıkaracağını açıklamıştı.

Genç şarkıcı Los Angeles’ta sessiz sedasız çalışmalar yürüttü. Los Angeles’ta dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile arkadaşlık kurdu.

Sürekli Amerika ve Türkiye arasında seyahat eden şarkıcının bir yılı aşkın zamandır yeni bir çalışma yapmadığı için dinleyicilerinin beklentileri azalmıştı ki Aleyna Tilki güzel haberi açıkladı.

Uzun zamandır beklenen İngilizce şarkısını ve klip teaserını dijital alanlarda yayınladı.

Sosyal medyadan yeni şarkıya eleştiri

Yeni şarkısının söz ve müziği Dua Lipa’ya ait olduğu için sosyal medyada Dua Lipa’yı taklit ettiği ve şarkı kapağına kadar ondan esinlendiği iddiaları ile eleştiriler yapıldı.

Bunun yanı sıra genç şarkıcının yeni şarkısı için verdiği pozlarda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aleyna Tilki, imzalamış olduğu sözleşmelerin ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Ben dinleyicilerime ülkemizden bir dünya yıldızı çıkacağına dair söz verdim. Bu sözü gerçekleştirmek için de elimden geleni yapıyorum ve daha da çok çalışacağım. Waner Music'le anlaşmak bu yolda büyük bir adım oldu benim için. Hayallerim gerçekleşiyor ve çok mutluyum”

Aleyna Tilki’nin sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü müzik şirketi olan Waner Music Group’un iş yaptığı diğer isimler ise şunlardır; Dua Lipa, Cher, Dacid Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B, Ed Sheeran.



Son Güncelleme: 26.02.2021 14:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AleynatilkiRetrogradeYenişarkıSözMüzik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merve Özbey doğum yaptı mı? Merve Özbey bebeğinin adını ne koydu?
Merve Özbey doğum yaptı mı? Merve Özbey bebeğinin adını ne koydu?
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan neden hastanede?
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan neden hastanede?
Ebru Baki kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Ebru Baki kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e şarkı mı yazdı?
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e şarkı mı yazdı?
Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e yazdığı şarkı nedir?
Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e yazdığı şarkı nedir?
Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı Feelin Myself’ten alıntı mı?
Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı Feelin Myself’ten alıntı mı?

Popüler Haberler

Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros yayın tarihi belli oldu mu?
Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Yüzdelik dilim nedir, ne işe yarar?
Devlet Tarım Sigortası Fiyatları ve Tarım Sigortası Hesaplaması
Sgk idari para cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Tarkan'ın Harbiye Açıkhava konserleri hangi tarihlerde olacak? Yeni tarihler eklendi!
Ramo son bölümde kim öldü, Sibel mi?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Şubat 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin tabirleri ve yorumları
Kahve falında çakmak görmenin anlamı nedir? Kahve falında çakmak görmek nasıl yorumlanır?
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.