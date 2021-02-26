Aleyna Tilki Retrograde şarkısı söz müzik kime ait?

Neredeyse her açıklamasında dünyaca ünlü bir star olmak istediğini dile getiren şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısını İngilizce olarak ve “Retrograde” adıyla çıkardı. Şarkı Dua Lipa imzalı. Aleyna Tilki’nin yeni İngilizce şarkısı sosyal medyada eleştiriler aldı.

2019 senesinde dünyanı en büyük müzik şirketlerinden biri olan Waner Music ile anlaşan Aleyna Tilki, dünya çapında şarkılar çıkaracağını açıklamıştı.

Genç şarkıcı Los Angeles’ta sessiz sedasız çalışmalar yürüttü. Los Angeles’ta dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile arkadaşlık kurdu.

Sürekli Amerika ve Türkiye arasında seyahat eden şarkıcının bir yılı aşkın zamandır yeni bir çalışma yapmadığı için dinleyicilerinin beklentileri azalmıştı ki Aleyna Tilki güzel haberi açıkladı.

Sosyal medyadan yeni şarkıya eleştiri

Uzun zamandır beklenen İngilizce şarkısını ve klip teaserını dijital alanlarda yayınladı.

Yeni şarkısının söz ve müziği Dua Lipa’ya ait olduğu için sosyal medyada Dua Lipa’yı taklit ettiği ve şarkı kapağına kadar ondan esinlendiği iddiaları ile eleştiriler yapıldı.

Bunun yanı sıra genç şarkıcının yeni şarkısı için verdiği pozlarda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aleyna Tilki, imzalamış olduğu sözleşmelerin ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Ben dinleyicilerime ülkemizden bir dünya yıldızı çıkacağına dair söz verdim. Bu sözü gerçekleştirmek için de elimden geleni yapıyorum ve daha da çok çalışacağım. Waner Music'le anlaşmak bu yolda büyük bir adım oldu benim için. Hayallerim gerçekleşiyor ve çok mutluyum”

Aleyna Tilki’nin sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü müzik şirketi olan Waner Music Group’un iş yaptığı diğer isimler ise şunlardır; Dua Lipa, Cher, Dacid Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B, Ed Sheeran.