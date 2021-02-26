Aleyna Tilki Retrograde direk dansı ile gündem oldu

Genç yaşta şarkıcılığa adım atan Aleyna Tilki, değişik şarkı sözleriyle gündeme geliyor. Yeni şarkısı 'Retrograde' ilk ingilizce türde oluşturmuştur. Kimsenin yanında olmadığına değinen Tilki, gözler önüne çıkabilmek için şarkının klibinde direk dansı yaptı.

'Retrograde' şarkısının yapım aşamalarında yabancılarla birlikte çalışmıştır. elektronik müziğini Diplo, King Henry ve Jr.Blender'a aittir. Ünlü isimlerle çalışan Aleyna Tilki'nin yabancı hayranları da yeni şarkısına ilgi gösteriyor.

Klibindeki dansı hayranları tarafından büyük ilgi görürken, başka bir reklam çekimi içinde dans etmişti.

Son olarak Aleyna Tilki şunları kaydetti;

''Yeni şarkı çıkıyor. Çok uzun süredir hazırlığındayız. Dua Lipa'nın yurt dışındaki fanları (hayran) bana bayağı mesajlar attı. Destek vereceklerini söylediler, çok tatlılar. Her şey yolunda gidiyor. Klinin genel yönetmenliğini ben yaptım, yönetmenliğini Emre Ünal yaptı.''