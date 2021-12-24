Aleyna Tilki, kendisinden yaşça çok büyük iş insanıyla yakalanınca panik oldu!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kendisinden yaş olarak oldukça büyük iş insanıyla yakalandı.

Anavutköy'e gelen burada bir mekanda buluşan 21 yaşındaki ünlü şarkıcı, karşısında gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı.

Aleyna Tilki, mekandan çıktıktan sonra hızlıca aracına bindi ve oradan uzaklaştı.

Aleyna'nın gidişiyle tek başında ortada kalan gizemli iş insanı ise gazetecilere zafer işareti yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen iş insanının neden zafer işareti yaptığına da kimse anlam veremedi.

Magazin muhabirlerine zafer işaretli poz veren iş insanının yazın ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülendiği Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.