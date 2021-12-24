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Aleyna Tilki, kendisinden yaşça çok büyük iş insanıyla yakalanınca panik oldu!

Son dönemlerde işinden çok özel hayatıyla gündemde olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de kendisinden yaşça çok büyük iş insanıyla yakalanınca panik oldu ve kendisini aracının içine zor attı. Evli ve 2 çocuk babası adamın sık sık Aleyna Tilki ile görünmesi de oldukça fazla merak uyandırdı.

24 Aralık 2021 Cuma 12:25
Aleyna Tilki, kendisinden yaşça çok büyük iş insanıyla yakalanınca panik oldu!
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kendisinden yaş olarak oldukça büyük iş insanıyla yakalandı.

Anavutköy'e gelen burada bir mekanda buluşan 21 yaşındaki ünlü şarkıcı, karşısında gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı. 

Aleyna Tilki, mekandan çıktıktan sonra hızlıca aracına bindi ve oradan uzaklaştı.

Aleyna'nın gidişiyle tek başında ortada kalan gizemli iş insanı ise gazetecilere zafer işareti yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen iş insanının neden zafer işareti yaptığına da kimse anlam veremedi.

Magazin muhabirlerine zafer işaretli poz veren iş insanının yazın ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülendiği Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.


Son Güncelleme: 24.12.2021 12:25
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Aleyna TilkiBabası Yaşında Iş InsanıHaldun Demirhisar
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