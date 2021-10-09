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Aleyna Tilki dünya listelerine üst sıradan giriş yaptı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki yurt dışında da başarısını ortaya koydu. Daha önce “Dünya starı olacağım” şeklinde açıklamalar yapan genç şarkıcı Real Love şarkısıyla dünya listelerine girdi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 16:04
Aleyna Tilki dünya listelerine üst sıradan giriş yaptı
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Henüz 16 yaşında Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, şu sıralarda adını tüm dünyaya duyurmak için çalışmalarına devam ediyor. Her şarkısı Youtube’da milyonlarca kez dinlenen Aleyna Tilki, sık sık dünya starı olmak istediğini söylüyordu.

21 yaşındaki genç şarkıcı hedefine ulaşmak için Amerikalı DJ Dillon Francis’in yeni çıkardığı albümü “Happy Machine” içindeki Real Love şarkısını seslendirdi. Genç şarkıcı Real Love şarkısıyla 36 ülkenin müzik listelerinin düzenlendiği dünya sıralamasına giriş yaptı.


Son Güncelleme: 09.10.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
Real LoveAleyna Tiki
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