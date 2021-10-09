Aleyna Tilki dünya listelerine üst sıradan giriş yaptı

Henüz 16 yaşında Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki, şu sıralarda adını tüm dünyaya duyurmak için çalışmalarına devam ediyor. Her şarkısı Youtube’da milyonlarca kez dinlenen Aleyna Tilki, sık sık dünya starı olmak istediğini söylüyordu.

21 yaşındaki genç şarkıcı hedefine ulaşmak için Amerikalı DJ Dillon Francis’in yeni çıkardığı albümü “Happy Machine” içindekişarkısını seslendirdi. Genç şarkıcı Real Love şarkısıyla 36 ülkenin müzik listelerinin düzenlendiği dünya sıralamasına giriş yaptı.