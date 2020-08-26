Alexis Ren'in ayna karşısında ki çıplak pozu sanal alemi salladı

23 yaşındaki İngiliz model Alexis Ren yaşanan pandemi süreci sebebiyle evdeki hayatına devam ediyor.

Başarılı fenomen bu süreçte yaptığı paylaşımlar ile gündemde kalmaya devam ediyor.

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı aşk ile tanınırlığını arttıran Alexis Ren son yaptığı paylaşı ile sanal alemi sallamayı başardı.

Kendi evinde ayna karşısında verdiği çıplak pozu takipçileri ile paylaşan güzel fenomen kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte Alexis Ren'nin birbirinden iddialı o pozlar