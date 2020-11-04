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Alessandra Ambrosio tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor

Victoria secret’in eski modellerinden ollan Alessandra Ambrosio yaz tatilini uzattıkça uzatıyor.. Son olarak Meksika sahillerinde görüntülenen güzel model arkadaşlarıyla birlikte tatilin keyfini çıkarıyor..

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:10
Alessandra Ambrosio tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor
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Victoria secret’in eski modellerinden ollan Alessandra Ambrosio yaz tatilini uzattıkça uzatıyor..

39 yaşındaki Brezilya’lı güzel model podyumlarda olduğu yıllarda Victoria Secret gecelerinde podyumlara damga vurmuştu.

Eski günleri geri bırakan Ambrosio şu sıralar yakın dostlarıyla birlikte Meksika’nın ünlü sahillerinde tatil yapıyor.


Keyifli olduğu gözlerden kaçmayan güzel model, bikinisiyle birlikte sergilediği formda vücuduyla da göz doldurdu..

Bir ara kızgın kumlara uzanan Ambrosio güneşin tadını çıkardı ve elinden düşürmediği telefonu ile o anları ölümsüzleştirdi.

İşte başarılı model Ambrosio’un tatilinden  güzel görüntüleri



Son Güncelleme: 04.11.2020 11:10
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Alessandra AmbrosioAlessandra Ambrosio Tatil Pozları
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