Alessandra Ambrosio tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor

Victoria secret’in eski modellerinden ollan Alessandra Ambrosio yaz tatilini uzattıkça uzatıyor..

39 yaşındaki Brezilya’lı güzel model podyumlarda olduğu yıllarda Victoria Secret gecelerinde podyumlara damga vurmuştu.

Eski günleri geri bırakan Ambrosio şu sıralar yakın dostlarıyla birlikte Meksika’nın ünlü sahillerinde tatil yapıyor.

Keyifli olduğu gözlerden kaçmayan güzel model, bikinisiyle birlikte sergilediği formda vücuduyla da göz doldurdu..

Bir ara kızgın kumlara uzanan Ambrosio güneşin tadını çıkardı ve elinden düşürmediği telefonu ile o anları ölümsüzleştirdi.

İşte başarılı model Ambrosio’un tatilinden güzel görüntüleri