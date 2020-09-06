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Alessandra Ambrosio Maldivler'den paylaştığı bikinili pozlarıyla yürek hoplattı

Victoria's Secret modellerinden olan Alessandra Ambrosio kızını doğum günü için tatile geldiği Maldivler'den paylaştığı bikinili pozlarıyla yürek hoplattı..

06 Eylül 2020 Pazar 11:44
Alessandra Ambrosio Maldivler'den paylaştığı bikinili pozlarıyla yürek hoplattı
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Victoria's Secret'in en çok tanınan eski modellerinden biri olan  Alessandra Ambrosio yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio geçtiğimiz yaz hem iş hem tatilini bir arada gerçekleştirdi ve bu süreçte takipçilerini ihmal etmedi.

Yaz boyunca katalog ve dergi çekimleri için plajlarda boy gösteren ve iddialı pozlar veren başarılı model sonra olarak 12. yaşındaki kızının doğum günü için maldivlere geldi.


Kızının doğum gününü burda kutlayan Ambrosio maldivlerde kaldığı lüks tatil köyünde eşsiz ve cesur bikinili paylaşımlarıyla yine takipçilerinin yüreklerini hoplatmayı başardı.

İşte 39 yaşındaki ünlü modelin tatilinden paylaştığı o çok özel bikinili pozlar



Son Güncelleme: 06.09.2020 11:44
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Alessandra AmbrosioAlessandra Ambrosio Bikinili PozlarAlessandra Ambrosio Maldivlerde
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