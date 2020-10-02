Alessandra Ambrosio kahverengi bikinisiyle sahilde yürek hoplattı

39 yaşındaki ünlü brezilyalı model Alessandra Ambrosio güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

Eski Victoria’s Secret modellerinden birisi olan ve podyumlara veda eden Alessandra Ambrosio fırsat buldukça sahillerde boy göstermeye devam ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte Santa Monica sahillerinde görüntülenen ünlü model Ambrosio kusursuz fiziğiyle ve formda vücuduyla göz doldurdu.

Kahverengi bikinisiyle güneşin ve kumun tadını çıkaran ünlü model bakanların yüreklerini hoplattı.

İşte ünlü model Alessandra Ambrosio'nun arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği plaj kaçamağından çok özel görüntüler.