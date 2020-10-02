İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Alessandra Ambrosio kahverengi bikinisiyle sahilde yürek hoplattı

Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio kahverengi bikinisiyle sahilde yürekleri hoplattı.

02 Ekim 2020 Cuma 23:29
Alessandra Ambrosio kahverengi bikinisiyle sahilde yürek hoplattı
Takip Et:

39 yaşındaki ünlü brezilyalı model Alessandra Ambrosio güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

Eski Victoria’s Secret modellerinden birisi olan ve podyumlara veda eden Alessandra Ambrosio fırsat buldukça sahillerde boy göstermeye devam ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte Santa Monica sahillerinde görüntülenen ünlü model Ambrosio kusursuz fiziğiyle ve formda vücuduyla göz doldurdu.

Kahverengi bikinisiyle güneşin ve kumun tadını çıkaran ünlü model bakanların yüreklerini hoplattı.


İşte ünlü model Alessandra Ambrosio'nun arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği plaj kaçamağından çok özel görüntüler.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 23:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alessandra AmbrosioAlessandra Ambrosio Bikinili Paylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nesrin Cavadzade kendisine müstehcen fotoğraf gönderenleri biriktiriyor!
Nesrin Cavadzade kendisine müstehcen fotoğraf gönderenleri biriktiriyor!
Fahriye Evcen gömleğinde unuttuğu etiketle tepki topladı
Fahriye Evcen gömleğinde unuttuğu etiketle tepki topladı
Transparan kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen İngiliz modele takipçilerinden tepki yağdı
Transparan kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen İngiliz modele takipçilerinden tepki yağdı
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Brad Pitt Angelina Jolie boşanma davasında yeni süreç! Brad Pitt çapraz sorgu istiyor!
Brad Pitt Angelina Jolie boşanma davasında yeni süreç! Brad Pitt çapraz sorgu istiyor!
Wanda Nara iç çamaşırlı ürün tanıtımı yaptı Instagram sallandı
Wanda Nara iç çamaşırlı ürün tanıtımı yaptı Instagram sallandı

Popüler Haberler

Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2020 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 Türk Telekom personel alım kadroları
Kayserispor forvet hattına yapmış olduğu yeni transferi Denis Alibec kimdir? Daha önce hangi takımlarda oynadı? Kaç golü bulunuyor?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2020 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Kimlik nasıl değiştirilir? Kimlik değiştirmek için gerekli evraklar ve ücret bilgisi
2020 yılında en çok istihdam edilecek meslekler
Trt 1 Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Yüzümüze dokunmayı nasıl engelleriz? Yüze dokunmayı azaltmak ve engellemek için neler yapmalıyız?
Avuç içinde yanma hissi neden olur? Avuç içi yanması sebepleri ve belirtileri
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2020 Cumartesi 12 burcu neler bekliyor?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.