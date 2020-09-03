Alaçatı sahillerinden bikinisi ile poz veren İlayda Akdoğan beğenileri topladı

Bir zamanlarda televizyon ekranlarında 'Dolunay' dizisinde asuman karakteri ile geniş hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu İlayda Akdoğan sanal alemde konuşulmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu Dolunay dizisinde tanındıktan sonra oynadığı Netflix dizisi olan 'Rise Of Empires: Ottoman' daki iddialı sahneleriylede epey konuşulmuştu.

Yoğun bir sezon geçiren başarılı oyuncu şu sıralar kendisinden 22 yaş küçük olan sevgili ile Çeşme Alaçatı sahillerinde tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Öte yandan sanal alemde ki takipçilerinide ihmal etmeyen İlayda Akdoğan fırsat buldukça pozlarını takipçileri ile devamlı paylaşarak sanal alemdeki etkileşiminide artırıyor.

Güzel oyuncu son olarak Alaçatı sahillerinden yaptığı bikinili paylaşımlar ile takipçilerinden beğenileri topladı.

Fit vücudu ve turuncu beyaz olan bikinisiyle takipçilerine poz paylaşan güzel oyuncu kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte İlayda Akdoğan'ın sanal alemde paylaştığı o bikinili pozları;