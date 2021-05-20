Al Pacino ie bir araya gelen Nusret Gökçe:

Nusret, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Al Pacino ile buluştu. Nusret Gökçe, ünlü aktörle olan pozlarını sosyal medya dan “Bir hayalim daha gerçek oldu” ifadelerini düşerek paylaştı. İkilinin paylaşımına bini aşkın beğeni ve yorumlar yapıldı.

'O HAVALARDA DOLAŞIYORDU

''Nusret'in ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filminden çok hoşlandığı biliniyordu. Nusret ile arası bozularak davalık olan çalışanları, "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" ifadelerine yer vermişti.