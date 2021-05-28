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Akıncı dizisindeki Güneş karakteri kimdir? Hira Koyuncuoğlu nereli, yaşı kaç?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Akıncı dizisindeki Güneş karakteri kimdir? Hira Koyuncuoğlu nereli, yaşı kaç? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 28 Mayıs 2021 Cuma'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:52
Akıncı dizisindeki Güneş karakteri kimdir? Hira Koyuncuoğlu nereli, yaşı kaç?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı’ya yeni oyuncu transferleri gelmeye devam ediyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrollerini paylaştığı dizide Komiser Yardımcısı olarak karşımıza çıkan Güneş karakterini Hira Koyuncu canlandıracak.

Hira Koyuncu Kimdir?

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu 1995’te Yalova’da doğdu. Adını Feriha Koydum dizisi ile ilk kez ekran karşısına çıkan oyuncu, O Hayat Benim isimli dizide de Nehir karakterini canlandırmıştı.

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin’de Hira Koyuncu, Bade karakteriyle insanların beğenisini toplamıştı. Daha sonra yine ATV’de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinde Nisan karakterini canlandırdı. Şuanda da Akıncı dizisinde Güneş karakteri ile karşımıza çıkacak olan oyuncu, dizide dikkat çeken karakterlerden birine hayat verecek.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:52
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Anahtar Kelimeler:
ATVHira KoyuncuAkıncı
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