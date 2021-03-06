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Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu'nun hayatı!

Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu'nun hayatı! haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 05.03.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:30
Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu'nun hayatı!
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı’ya yeni oyuncu transferleri gelmeye devam ediyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrollerini paylaştığı dizide Komiser Yardımcısı olarak karşımıza çıkan Güneş karakterini Hira Koyuncu canlandıracak.

Hira Koyuncu Kimdir?

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu 1995’te Yalova’da doğdu. Adını Feriha Koydum dizisi ile ilk kez ekran karşısına çıkan oyuncu, O Hayat Benim isimli dizide de Nehir karakterini canlandırmıştı.

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin’de Hira Koyuncu, Bade karakteriyle insanların beğenisini toplamıştı. Daha sonra yine ATV’de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinde Nisan karakterini canlandırdı. Şuanda da Akıncı dizisinde Güneş karakteri ile karşımıza çıkacak olan oyuncu, dizide dikkat çeken karakterlerden birine hayat verecek.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:30
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Anahtar Kelimeler:
ATVHira KoyuncuAkıncı
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