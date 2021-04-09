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Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 9 Nisan 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 19:52
Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı’ya yeni oyuncu transferleri gelmeye devam ediyor. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrollerini paylaştığı dizide Komiser Yardımcısı olarak karşımıza çıkan Güneş karakterini Hira Koyuncu canlandıracak.

Hira Koyuncu Kimdir?

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu 1995’te Yalova’da doğdu. Adını Feriha Koydum dizisi ile ilk kez ekran karşısına çıkan oyuncu, O Hayat Benim isimli dizide de Nehir karakterini canlandırmıştı.

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin’de Hira Koyuncu, Bade karakteriyle insanların beğenisini toplamıştı. Daha sonra yine ATV’de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinde Nisan karakterini canlandırdı. Şuanda da Akıncı dizisinde Güneş karakteri ile karşımıza çıkacak olan oyuncu, dizide dikkat çeken karakterlerden birine hayat verecek.




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:52
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ATVHira KoyuncuAkıncı
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