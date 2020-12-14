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Akciğerinde tümör tespit edilen Seçil Heper'den sevindiren haber: Kanseri yendi!

Geçtiğimiz aylarda akciğerinde tümör tespit edilmesi nedeni ile tedavi görmeye başlayan Seçil Heper'den sevindiren haber geldi. Gördüğü tedavi sonucunda kanseri yendiğini duyuran Seçil Heper, sağlığına kavuştu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:15
Akciğerinde tümör tespit edilen Seçil Heper'den sevindiren haber: Kanseri yendi!
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4 ay kadar önce akciğerinde tümör tespit edilen Seçil Heper, sevenlerini sevindirecek bir haber verdi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Seçil Heper, tedavi sürecinin sona erdiğini ve sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Ayrıca eşi ve kızına da teşekkür eden, deneyimli sanatçı sevenleri ile tekrar bir araya gelebilmek için de gün saydığını açıkladı.

Seçil Heper Kimdir?

1946 yılında Konya’da dünyaya gelen Heper, ilk olarak Ankara Radyosu’nda çalışmaya başladı. Ardından Maksim Gazinosu’nda sahne almaya başlayan Heper, pek çok albüm ve plak çıkardı. 2006 yılında En İyileriyle albümünü çıkaran Heper, 1976 yılında eski Anavut Prensi Melih Caculi ile evlenen Seçil Heper’in eşi 2008 yılında hayatını kaybetmiştir.



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:15
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Anahtar Kelimeler:
SeçilheperKanser
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