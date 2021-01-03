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Ailesi ile karın keyfini süren Hülya Avşar adeta şov yaptı

2021 yılını gözde tatil mekanı Uludağ’da ailesi ile birlikte karşılayan ünlü sanatçı Hülya Avşar, Uludağ'ın zirvesine yağan karın ardından kendini pistlere attı. Ailesiyle birlikte doğa ile iç içe geçirdiği keyifli tatilin çok özel anlarını takipçileri ile paylaşmayı es geçmedi.

03 Ocak 2021 Pazar 22:17
Ailesi ile karın keyfini süren Hülya Avşar adeta şov yaptı
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2021 yılına ünlülerin uğrak yeri olan Uludağ’da ailesi ile birlikte giren ünlü sanatçı Hülya Avşar, Uludağ’da zirvede bir dağ evini haftalık olarak kiralayarak ailesiyle birlikte doğa ile iç içe herkesten uzak keyifli bir tatil geçiriyor. Tatil anlarını ve geçirdikleri keyifli hallerini sosyal medya hesaplarından takipçileri paylaşmayı es geçmeyen ünlü sanatçı Hülya Avşar heyecanla beklediği yılbaşının ilk günü gerçekleşen mevsim kaymalarından dolayı kar yağmayınca hayal kırıklığına uğradı.

Öte yandan ünlü sanatçı Hülya Avşar yeni yılın ilk günü gelen kar yağışıyla sevincini kendisini kayak pistine atarak yaşadı. Hülya Avşar ablası Leyla, kardeşi Helin ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte tüm gün karın keyfini çıkardı. Uludağ’ın Zirvesinde bir dağ evini bir haftalığına kiraladığı öğrenilen Avşar, ailesiyle keyifli saatler geçirirken bu güzel anları sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmedi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 22:17
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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarUludağTatil
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