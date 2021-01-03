Ailesi ile karın keyfini süren Hülya Avşar adeta şov yaptı

2021 yılına ünlülerin uğrak yeri olan Uludağ’da ailesi ile birlikte giren ünlü sanatçı Hülya Avşar, Uludağ’da zirvede bir dağ evini haftalık olarak kiralayarak ailesiyle birlikte doğa ile iç içe herkesten uzak keyifli bir tatil geçiriyor. Tatil anlarını ve geçirdikleri keyifli hallerini sosyal medya hesaplarından takipçileri paylaşmayı es geçmeyen ünlü sanatçı Hülya Avşar heyecanla beklediği yılbaşının ilk günü gerçekleşen mevsim kaymalarından dolayı kar yağmayınca hayal kırıklığına uğradı.

Öte yandan ünlü sanatçı Hülya Avşar yeni yılın ilk günü gelen kar yağışıyla sevincini kendisini kayak pistine atarak yaşadı. Hülya Avşar ablası Leyla, kardeşi Helin ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte tüm gün karın keyfini çıkardı. Uludağ’ın Zirvesinde bir dağ evini bir haftalığına kiraladığı öğrenilen Avşar, ailesiyle keyifli saatler geçirirken bu güzel anları sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmedi.