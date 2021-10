Ahu Yağtu, Can Tursan ile görüntülendi

2013 yılında komedyen Cem Yılmaz ile olan evliliğine nokta koyan Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün Beyoğlu’nda bir mekanda görüntülendi. Yanına Hande Subaşı’nın eski eşi iş insanı Can Tursan da yer alırken, ikili hakkında aşk iddiaları gündeme geldi.

Ahu Yağtu mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Can Tursan ile arkadaş olduklarına vurgu yapan Yağtu, “"Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz. Beni geçenlerde de Can Tursan ile çekmiştiniz. Yineliyorum Can benim arkadaşım" diyerek iddialara nokta koydu.