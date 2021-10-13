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Ahu Yağtu, Can Tursan ile görüntülendi

Cem Yılmaz’ın eski eşi oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda bir mekanda görüntülendi. Ahu Yağtu’nun anında Hande Subaşı’ın eski eşi Can Tursan’da yer alıyordu. Ahu Yağtu ve Can Tursan’ın beraber görülmesinin ardından aşk iddiaları gündeme geldi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:56
Ahu Yağtu, Can Tursan ile görüntülendi
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2013 yılında komedyen Cem Yılmaz ile olan evliliğine nokta koyan Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün Beyoğlu’nda bir mekanda görüntülendi. Yanına Hande Subaşı’nın eski eşi iş insanı Can Tursan da yer alırken, ikili hakkında aşk iddiaları gündeme geldi.

Ahu Yağtu mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Can Tursan ile arkadaş olduklarına vurgu yapan Yağtu, “"Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz. Beni geçenlerde de Can Tursan ile çekmiştiniz. Yineliyorum Can benim arkadaşım" diyerek iddialara nokta koydu.


Son Güncelleme: 13.10.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
Can TursanAhu Yağtu
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