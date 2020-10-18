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Ahsen Eroğlu, resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor!

Özel bir TV kanalında yayınlanan sevilen dizi 'Menajerimi Ara' dizisinde başrolde oynayan Dicle karakteriyle büyük beğeni toplayan Ahsen Eroğlu, resim yeteneği ile de adından söz ettiriyor.

18 Ekim 2020 Pazar 22:50
Ahsen Eroğlu, resim yeteneğiyle de dikkat çekiyor!
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‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Annem’ ve ‘Kuzgun’ gibi önemli yapımlarda rol alan ve tanınan yeni sezonda ‘Menajerimi Ara’ dizisindeki rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ahsen Eroğlu, oyunculuk yeteneği yanında resim çizim yeteneği ile de ön plana çıkıyor. Yıllardır hem tuval üzerine hem de dijital olarak resimler yapan Eroğlu, polisiye kültür dergisi 221B’nin son sayısının kapağına da imza attı. 

Ünlü oyuncu daha öncede bu dergi için çizimler yapmıştı. Yaptığı çizimlerini kendisine ait olan Instagram’da ‘Ahsen Eroğlu Art’ adlı sayfasında paylaşıma sunuyor.


Sınırsız bir çizim yeteneğine sahip olan oyuncu soyut resim, Oto portre, gündelik hayat, popüler kültür gibi birçok alanda çizimler gerçekleştiriyor. Eğitim alarak yeteneğini daha da geliştiren oyuncu ileri zamanlarda bir sergi açmanın hayalini kuruyor.

Ahsen Eroğlu sahip olduğu enerjisi ile kariyer basamaklarını birer bire çıkmaya başlarken yer olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri çekiyor.



Son Güncelleme: 18.10.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
Ahsen EroğluYetenekÇizimOyunculuk
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