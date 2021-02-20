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Ahmet Kural'a 5 yıl hapis istemi!

Ahmet Kural ve Sıla aşkının sonlanması sonucunda mahkemede devam eden dava süreci için Savcı Ahmet Kural hakkında çeşitli suçlardan 5 yıla kadar hapis isteminde bulundu. 1 yıl 4 ay 20 günlük cezası onanan Ahmet Kural'ın davaya reddedeceği açıklandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:09
Ahmet Kural'a 5 yıl hapis istemi!
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Geçtiğimiz dönemlerde magazin gündeminin en beğenilen çifti olan Ahmet Kural ve Sıla ikilisinin aşk hayatı sorunlu biterek mahkemelik olmuşlardı. Davası devam eden Kural ve Sıla ikilisinden başarılı şarkıcı Sıla’yı darp ettiği iddiası ile oyuncu Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı açıklanırken karara itiraz eden Ahmet Kural için tekrar yargılanma yolu açıldı.

Davada görüş ve kararını açıklayan savcı oyuncu Ahmet Kural’ın ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıla kadar hapis cezasını talep ederken duruşmaya katılmayan tanık Çağla Yılmaz’ın zorla getirilmesine ve Ahmet Kural’ın avukatlarının karara karşı beyanname hazırlamaları için 2 hafta süre verildiği açıklanarak davanın ertelendiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet KuralSıla5 YılHapis
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