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Ahmet Kural yeni imajıyla dikkat çekti

Yakın bir zamanda yayın hayatına başlayacak olan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alacak olan Ahmet Kural, yeni imajı ile dikkat çekti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:51
Ahmet Kural yeni imajıyla dikkat çekti
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Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu gibi isimlerle beraber TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu Ahmet Kural, dizi setinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yeni imajı ile dikkat çekti

Geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekimleri başlanan dizide başrol oynayacak olan Ahmet Kural, yeni imajı ile dikkat çekti. Kıbrıs’taki Türk halkına 1964 yılı ve 1974 yılı arasında yapılan zulmü konu alan dizinin setinden bir kareyi paylaşan Kural’ın yeni imajını takipçileri tarafından beğenildi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet KuralBir Zamanlar KıbrısPelin KarahanSerkan çayoğlu
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