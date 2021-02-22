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Ahmet Çakar'dan Can Yaman ve Diletta Leotta'ya çok sert eleştiriler!

Sert açıklamaları ile tanınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta hakkında çok sert eleştiri yaptı. Pek çok kişi Ahmet Çakar'ın ikili hakkında söylediklerini merak etmeye başladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 02:52
Ahmet Çakar'dan Can Yaman ve Diletta Leotta'ya çok sert eleştiriler!
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Sert açıklamaları ve dobra yanıtları ile tanınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Can Yaman hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. Ahmet Çakar’ın Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta hakkında ki eleştirileri merak edilmeye başlandı.

Roma’ya yerleşerek hayatını düzene koyan oyuncu Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ikilisinin ilişkisi Ahmet Çakar tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Ahmet Çakar açıklamalarında, ‘Can Yaman tanınan bir oyuncu olabilir ama bence kezban. Sevgilisi de öyle tam bir Kezban. Ayı gibi güçlü olabilir ama tam bir hokkabaz’ söylemiyle sert eleştirdi. Can Yaman'ın İtalya'da bir hayran kitlesinin olmadığını belirten spor yorumcusu Ahmet Çakar, ‘Oradaki insanlara para veriyorlar. Sonra para verilenler Can Yaman’ın etrafında toplanıyor.’ Dedi. 

Açıklamaları ile merak edilen Ahmet Çakar'a oyuncu Can Yaman'ın cevap verip vermeyeceği merak ediliyor.



Son Güncelleme: 22.02.2021 02:52
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakarCan YamanDiletta LeottaEleştiriSertAçıklama
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