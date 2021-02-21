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Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, oyuncu Can Yaman ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Çakar, Can Yaman için “Ayı gibi kuvvetli olabilir ama tam bir hokkabaz” dedi.

21 Şubat 2021 Pazar 01:36
Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!
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Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan ve uzun süredir futbol camiası içerisinde yer alan Ahmet Çakar kendine has yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor. Çakar, son olarak programda şu sıralar İtalya’da olan futbol spikeri Dilette Leotta ile yaşadığı aşkla gündemde olan Can Yaman’la ilgili sorulan soruya yine kendine has bir şekilde yanıt verdi.

Ayı gibi kuvvetli olabilir ama tam bir hokkabaz

Ahmet Çakar, bir reklam filmi için İtalya’ya giden ve ardından İtalyan bir diziden teklif aldıktan sonra bir süre İtalya’da kalan Can Yaman ve spiker sevgilisi hakkında;

“"Can Yaman ünlü bir oyuncu olabilir ama bence kezban. Sevgilisi de kezban! Ayı gibi kuvvetli olabilir ama tam bir hokkabaz" ifadelerini kullandı.

Çakar’ın bu sözlerin yanı sıra Can Yaman’ın abartıldığı gibi İtalya’da büyük bir kitlesi olmadığını ve insanlara para vererek etrafına topladığını iddia etti. Ahmet Çakar’ın bu sözleri sosyal medya da gündem oldu. Bu açıklamaların ardından Can Yaman cephesinden bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 01:36
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakarCan Yaman
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