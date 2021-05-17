Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aynı eve çıktı! İstanbul'dan kaçtılar

İstanbul’un Karadeniz tarafında yer alan köylerden biri olan Uskumruköy’ün iki yeni sakini olacak! Genç oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu birlikte yaşamaya karar verdi.

Yaklaşık iki senedir birlikte olan çift, birlikte yaşama kararı aldı. Kendi evlerinden çıkarak ortak bir ev kiralayan çift, İstanbul’dan uzak bir yer tercih etti.

Ekranların popüler çiftlerinden biri olan Afra ve Mert, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak istedikleri için birlikte yaşamaya başladı. Şehir kalabalığından uzak, doğayla iç içe bir hayat tercih eden çift Uskumruköy’e taşınıyor.