Afra Saraçoğlu K Pop Dansı ile Dudak Uçuklattı

Yeni dönemin dikkat çeken oyuncularından birisi olan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tüm takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Dans ettiği görüntüleri sevenlerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, K Pop türündeki parça ile dans ettiği görüntüleri takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Paylaştığı gönderisinin altına dans etmeyi çok sevdiğini ekleyen Saraçoğlu, bu türdeki şarkıları yeni yeni keşfetmeye başladığını açıkladı. Dans eğitmeni ile çalışıp ortak olarak videoyu hazırladığını aktaran güzel oyuncu, kısa bir süre içerisinde bu kadar bir video çıktığını takipçilerine belirtti.

Kısa bir süre içerisinde rol aldığı yapımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Afra Saraçoğlu, yeni genç oyuncular arasında yıldızı en çok parlayan isimlerden birisi oldu. 1997 doğumlu olan genç oyuncu ilk olarak İkinci Şans adlı sinema filmi ile ekranlara merhaba demişti. Henüz 13 yaşında bu platforma çıkan Saraçoğlu sonrasında rol aldığı Kötü Çocuk filmi ile herkes tarafından dikkat çekti. Televizyon ekranlarında da kendisine yer bulan güzel oyuncu Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde boy gösterirken, son olarak Öğretmen adlı dizinin kadrosunda bulunmuştu.