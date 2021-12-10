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Adnan Biricik kimdir? Adnan Biricik görev aldığı dizi ve filmler

Usta oyuncu Adnan Biricik son günlerde merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Adnan Biricik kimdir? sorusunu araştırmaya devam ederken Biricik'in görev aldığı dizi ve filmler de araştırılanlar arasında yerini aldı.

10 Aralık 2021 Cuma 13:29
Adnan Biricik kimdir? Adnan Biricik görev aldığı dizi ve filmler
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Usta oyuncu Adnan Biricik son zamanlarda merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Adnan Biricik’in kim olduğu ve görev aldığı projeleri araştırmaya başladı.

Adnan Biricik kimdir?

1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelene Adnan Biricik seslendirme sanatçısı ve oyunculuk yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Biricik, uzun yıllardır devlet tiyatroları bünyesinde aktif görev almaktadır.

Görev aldığı projeler arasında Beyaz Yalanlar, Kurtlar Vadisi, Şüphe, Böyle Bitmesin, Güz Sancısı, En Uzun Yüzyıl, Kızıl Elma, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Pinhan, Racon, Payitaht Abdülhamid ve Mehmet Bir Cihan Fatihi gibi önemli isimler bulunmaktadır.

Çok sayıda sinema filminde de görev alan Biricik aktif olarak halen tiyatro oyunlarında görev almaktadır.


Son Güncelleme: 10.12.2021 13:29
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