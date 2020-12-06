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Adını Feriha Koydum dizisinin Lara'sı son haliyle herkesi şaşırttı

2010 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek, son haliyle herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu yeni projesi için 21 kilo vererek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.

06 Aralık 2020 Pazar 19:28
Adını Feriha Koydum dizisinin Lara'sı son haliyle herkesi şaşırttı
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Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Lara karakteriyle ünlenen Feyza Civelek, Sol Yanım dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen güzel oyuncu, yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Eski halinden eser kalmadı

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterini canlandıran Civelek, rahat tavırları ve konuşma tarzıyla dizinin sevilen karakterlerinden biri olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, Sol Yanım dizisiyle kariyerine devam ediyor.

‘’42 bedendim, şimdi 34 oldum’’

Yeni dizisi için 78 kilodan 57 kiloya düşerek bambaşka bir görünüme sahip olan oyuncunun eski halinden eser kalmadı. Zayıflama programından da bahseden Civelek, ‘’Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim şimdi 34 oldum’’ dedi.



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
Adını Feriha KoydumLaraFeyza CivelekSol Yanım
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