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Adı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in yeni sevgilisi iş insanı çıktı..

Son günlerde magazin gündeminde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel'in, iş insanı biri ile aşk yaşadığı iddia edildi. İsminin Murat olduğu öne sürülen güzel oyuncunun yeni sevgilisi içinde hayranları, 'Hande'de ikinci Murat dönemi' yorumlarını yaptılar.

16 Mart 2021 Salı 19:49
Adı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in yeni sevgilisi iş insanı çıktı..
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Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini bitirdikten sonra 'Sen Çal Kapımı' isimli diziye başlayan güzel oyuncu Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyordu.

Her fırsatta çok iyi arkadaş olduklarını dile getirmelerine rağmen özel hayatıyla bir türlü gündemden düşmeyen Hande Erçel hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Bir kaç proje ile de ilgilenen Hande Erçel'in bu sıralar yeni biriyle aşk yaşadığı iddia edildi. Erçel'in yeni aşkının isminin adının da Murat olması ise hayranlarının farklı yorumlar yapmasında neden oldu. Hande Erçel'de ikinci Murat döneminin başladığı söyleyen hayranları Kerem Bürsin'i beklerken genç bir iş insanının çıkmasına da oldukça fazla şaşırdılar.

Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin isminin Murat Akdoğan olduğu belirtilirken, Murat'ın zengin bir ailenin oğlu olduğu ve çiftin ilişkilerini gizli tutmak için epey özen gösterdiği ortaya çıktı. Erçel'in bu sırada Instagram hesabı üzerinden murat Akdoğan'ı da takip etmesi magazin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikodularını daha da alevlendirdi.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçekKerem BürsinMurat AkdoğanYeni Sevgili
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