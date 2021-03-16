Adı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in yeni sevgilisi iş insanı çıktı..

Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini bitirdikten sonra 'Sen Çal Kapımı' isimli diziye başlayan güzel oyuncu Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyordu.

Her fırsatta çok iyi arkadaş olduklarını dile getirmelerine rağmen özel hayatıyla bir türlü gündemden düşmeyen Hande Erçel hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Bir kaç proje ile de ilgilenen Hande Erçel'in bu sıralar yeni biriyle aşk yaşadığı iddia edildi. Erçel'in yeni aşkının isminin adının da Murat olması ise hayranlarının farklı yorumlar yapmasında neden oldu. Hande Erçel'de ikinci Murat döneminin başladığı söyleyen hayranları Kerem Bürsin'i beklerken genç bir iş insanının çıkmasına da oldukça fazla şaşırdılar.

Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin isminin Murat Akdoğan olduğu belirtilirken, Murat'ın zengin bir ailenin oğlu olduğu ve çiftin ilişkilerini gizli tutmak için epey özen gösterdiği ortaya çıktı. Erçel'in bu sırada Instagram hesabı üzerinden murat Akdoğan'ı da takip etmesi magazin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikodularını daha da alevlendirdi.