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Adı Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin: 'Kalbim boş değil'

Sen Çal Kapımı dizisinde yıldızı yeniden parlayan oyuncu Kerem Bürsin, aşk hayatıyla ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Bürsin, kalbinin boş olmadığını ifade ederken, Hande Erçel ile ilgili de açıklamada bulundu.

10 Ocak 2021 Pazar 01:27
Adı Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin: 'Kalbim boş değil'
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Yaz dizisi olarak başlayan ancak yüksek reyting alarak sezona devam eden ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, aşk hayatı hakkında ilk kez konuştu. Daha önce Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşayan Kerem Bürsin’in adı, uzun süredir rol arkadaşı Hande Erçel ile birlikte anılıyor.

‘’Kalbim boş değil’’

Sen Çal Kapımı adlı dizisinde Hande Erçel birlikte rol alan Kerem Bürsin, dizinin hayranları tarafından Erçel ile çok yakıştırılmış ve ikilinin aralarında bir aşk olduğu konuşulmuştu. Sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğraflarını paylaşan ve sık sık canlı yayın açan ikilinin sevgili olduğu iddia ediliyordu. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, yaptığı açıklama ile aşk iddialarına yanıt verdi.

Rol arkadaşı Hande Erçel ile ilgili konuşan Bürsin, Hande ile çok yakın olduklarını ve birlikte iş yaptıklarında durumu aşka vurmanın doğru olmadığını dile getirdi. Muhabirin kendisine yönelttiği ‘’Kalbiniz boş mu?’’ sorusuna ise ‘’Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgimle dolu’’ cevabını verdi.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem BürsinSen çal KapımıSerenay Sarıkaya
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