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Adana'da İlker Aksum'un korkutan kazası

Adana’dan gelen son dakika haberinde aracın kontrolünün olmadığı ve ağaçlara çarparak takla atıldığı görülen otomobilde İlker Aksum’un olduğu öğrenildi. Esnafın yardımı ile araçtan çıkarılan Aksum’un tedavi süreci için hastaneye götürüldü. Sevenlerini korkutan kazanın neden olduğu hakkında araştırmalar devam etmektedir. Kaza hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:12
Adana'da İlker Aksum'un korkutan kazası
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Adana Havalimanı’na gitmek için yola çıkan İlker Aksum öğlen 15.00 saatleri arasında kaza gerçekleşti. Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarında gerçekleşen olay Aksum’un otomobilinin kontrolünü kaybetmesi ile ortaya çıktığı öğrenildi. Takla atarak duran otomobilden Aksum yaralı şekilde esnaf sayesinde çıkarıldı. Sıkışan Aksum emniyet kemerinin kesilmesi ile çıkarıldı.

Olay yerinde bulunanlar tarafından çağırılan ambulans İlker Aksum’u kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Herhangi bir ciddi durumu olmayan yetenekli oyuncu yapılan tetkikler sonucunda hastaneden taburcu edildi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:12
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İlker Aksum KazasıAdanada KazaOyuncu Kaza Yaptı
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