Adana'da İlker Aksum'un korkutan kazası

Adana Havalimanı’na gitmek için yola çıkan İlker Aksum öğlen 15.00 saatleri arasında kaza gerçekleşti. Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarında gerçekleşen olay Aksum’un otomobilinin kontrolünü kaybetmesi ile ortaya çıktığı öğrenildi. Takla atarak duran otomobilden Aksum yaralı şekilde esnaf sayesinde çıkarıldı. Sıkışan Aksum emniyet kemerinin kesilmesi ile çıkarıldı.

Olay yerinde bulunanlar tarafından çağırılan ambulans İlker Aksum’u kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Herhangi bir ciddi durumu olmayan yetenekli oyuncu yapılan tetkikler sonucunda hastaneden taburcu edildi.