Acun Ilıcalı'nın minik torunu Begüm, ailesiyle yeni pozar verdi

Geçtiğimiz aylar da dede olan Acun Ilıcalı'nın küçük torunu Begüm bebeğin yeni fotoğrafı annesi Banu Ilıcalı tarafından İnstagramdan yayınlandı. Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ve eşi Efe Ceyhun ile verdiği poz dakikalar içinde beğeni rekoruna ulaştı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun ile hayatını birleştirdikten bir sonra hamile kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan Banu Ilıcalı, kızı Begüm ve eşiyle birlikte çekildikleri pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın dede olduğu ile ilgili haberlerin ardından Begüm bebek hayranları tarafından merak edilirken Ilıcalı'nın 30 yaşındaki en büyük kızı Banu, Ilıcalı ailesinin en küçük bireyi ile birlikte mutluluk pozları verdi. Şimdiye kadar özel hayatını ve ailesini magazin basınından uzak tutan Banu Ilıcalı, evlendikten sonra bir eşiyle görüntü vermemeye çalıştı. Fakat çiftin minik kızları ile verdikleri aile pozu bu kararı bozdu.

Güzelliği ile sürekli adından söz ettiren Banu Ilıcalı'nın makyajsız hali ise göz kamaştırırken bebekleriyle verdiği poz dakikalar içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Banu Ilıcalı, fotoğraf çekiminde dikkat ett ve bebeğinin yüzünü kadraja doğru göstermemeyi tercih etti.