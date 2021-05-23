Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı Kimdir?

Bizim için çok özeldin

Amcasının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ilıcalı, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda;” Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere hep önek biri oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim içinde öylesin. Seni asla unutmayacağız. Senin adını güzel evlatların en iyi şekilde yaşatmaya devam edecekler. Mekanın cennet olsun Nazmi ağabey.” İfadelerini kullandı. Peki Nazmi Ilıcalı kimdir?

1953 yılında Erzurum ilinde doğan Nazmi Ilıcalı’ çiftçi bir ailenin evladı. Erzurum Eğitim Enstitüsü ve Atatürk üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Nazmi Ilıcalı, 25 yıllık bir öğretmenlikten sonra tarım alanına yönelme kararı aldı. 1998 senesinde kurmuş olduğu Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği (DATÜB) ile 3 bin’i aşkın sayıda insanı da tarım ve hayvancılık alanına kattı.

Doğduğu şehirde önemli katkıları oldu

Erzurum şehrinde tarım ve hayvancılığın gelişmesinde büyük pay sahibi olan ve aynı zamanda ‘Organik Nazmi’ olarak adını duyuran amca Nazmi Ilıcalı, yaptığı çalışmalar sayesinde dünya çapında bir ün kazanmış ve binlerce kişiye kurduğu Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği çatısı altında iş istihdamı sağlamıştır. 9 şehir ’de faaliyet göstermekte olan ve 3 bin’i aşkın sayıda üyesi organizasyonun kurucu ismi olan Amca Ilıcalı, ABD'de bulunan ASHOKA Vakfı tarafından "sosyal girişimci" seçilmişti.

Doğu Anadolu Bölgesi

Amca Ilıcalı son olarak yeğeni Acun Ilıcalı’nın doğduğu şehrinin takımı Erzurumspor için gerçekleştirdiği programına telefonla bağlandı ve tedavi görmüş olduğu şehir hastanesi doktorları ve personellerine teşekkürlerini iletmişti.

Dünya için araştırma konusu oldu

Geçekleştirmiş olduğu çalışmalarla dünyaca bir üne sahip olan Nazmi Ilıcalı en çok da Japonya’nın dikkatini çekerek Japon hükümetinin araştırma konusu olmuştu. Japonya Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomi Geliştirme Enstitüsü’nden Dr. Yasushi Hazama Nazmi Ilıcalı’nın bölgedeki organik tarımı hakkında bilimsel makale yazıp araştırmalarını Japon hükümetine sunmak için Erzurum’a gelmişti.